В США опасаются, что Китай введет бесполетную зону над Тайванем из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Пекин может также направить свои истребители в зону ПВО Тайваня, в результате чего последует реакция самого острова и США, заявляют в Белом доме.

Пелоси намерена прибыть на Тайвань с визитом в ближайшие недели.

В то же время пресс-секретарь тайваньского представительства в США Сабина Чанг заявила CNN, что остров "не получал никакой информации о планируемом визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань".

Напомним, власти Китая не скрывали, что готовы дать военный ответ визиту спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее в Китае подтвердили, что готовы забирать Тайвань военным путем.

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