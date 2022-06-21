29 самолетов ВВС Китая без предупреждения вошли в зону действия ПВО Тайваня, сообщают Минобороны острова.

ВВС Тайваня подняты в воздух в связи с инцидентом.

"29 самолетов НОАК типа Y-9 EW1, Y-8 ELINT1, H-66, Y-20 для дозаправки в воздухе 1, KJ-500 AEW&C2, Y-8 ASW1, J-168, SU-304 и J-115 вошли в юго-западную зону действия ПВО Тайваня 21 июня 2022", - говорится в заявлении Министерства национальной обороны острова.

Отметим, что самое больше с января вторжение китайских ВВС в зону ПВО Тайваня было в конце мая. Тогда в зону противовоздушной обороны Тайваня вошли 30 самолетов. Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты, а для наблюдения за ними были развернуты ракетные системы.

Ранее главный торговый переговорщик Тайваня Джон Дэн в интервью Reuters заявил, что мир сильно зависит от технологий Тайваня, поэтому вторжение Китая будет иметь более серьезные последствия для мира чем война в Украине.

По его словам, за вторжением Китая последует нарушение цепочек поставок и это повлияет на весь мировой порядок.

Напомним, на японской Окинаве готовятся учиться отражать вооруженное нападение Китая.

Также Китай неоднократно заявлял, что "будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попытается отделить от него Тайвань". И в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну с США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.