Сразу тридцать самолетов Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Это самое большое с января вторжение китайских ВВС, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

Китайскую эскадрилью составили два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы предупредить китайских пилотов, а для наблюдения за ними были развернуты ракетные системы.

Ранее мы писали, что американский президент Джо Байден заявил, что США готовы обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая. "Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - заявил президент США.

Также "Страна" сообщала, что в МИД КНР жестко отреагировали на слова Байдена и заявили, что США недооценивают решительность и возможности Китая в вопросе Тайваня.