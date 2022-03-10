В Министерстве обороны Китая заявили, что не потерпят независимости Тайваня. При этом, в ведомстве добавили, что этот вопрос является лишь "внутренним".

Об этом сообщает Xinhua.



"Китайские военные никогда не подвергнутся "сепаратистским актам независимости Тайваня" и вмешательству внешних сил", - сказал официальный представитель Минобороны Ву Цянь.

По его словам, военные учения в Тайване направлены не против соотечественников, а скорее на "сепаратистскую деятельность" и иностранное вмешательство.

"Сепаратистская деятельность руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня и сговор с внешними силами является основной причиной нынешней напряженности и беспорядков в Тайваньском проливе", - добавил Ву Цянь.

По его словам, "тайваньский вопрос" является внутренним делом Китая и не терпит вмешательства извне.

"Чем больше США и Япония поднимают шум по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - заявил Ву Цянь.

Напомним, недавно Китай на фоне войны в Украине заявил Штатам, что собирается вернуть Тайвань.

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