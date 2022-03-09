Последний день второй недели войны ознаменовался тем, что впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения.

Причем часть из них сработало. Хотя и не все.

Что касается боевых действий, то они активно сегодня шли лишь в одном месте – на Донбассе, а также в близлежащем к нему городу Изюм Харьковской области.

Силы "ЛДНР" и армии России наступали сразу по нескольким направлениям.

Все больше свидетельств тому, что россияне хотят окружить и разгромить группу украинских войск в ООС, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, после бросить освободившиеся силы на другие направления.

Рассказываем подробно, как прошел 14-й день войны.

Болевые точки Донбасса

Самыми проблемными оказались две крайние точки Донбасса – Изюм и Мариуполь. В первом об эвакуации договорились, но эвакуировали всего 250 человек на Славянск (причем под обстрелами).

А во втором все попытки организовать гуманитарный коридор ни к чему не привели.

Этот факт, а также данные об активности боевых действий подтверждают, что на вчерашний день главный фронт находился именно на Донбассе.

Там, как уже сказано, продолжались бои за Изюм, где линия фронта проходит через сам город. От Изюма открывается дорога на Славянск. То есть – в тыл всей группе украинской группе войск в зоне ООС.

Что касается Мариуполя, то там, уже начались бои на окраинах.

Город находится в блокаде, в нем гуманитарная катастрофа – нет электричества, газа, не работает мобильная связь. Магазины разграблены мародерами. Люди готовят пищу на кострах. Идут постоянные обстрелы.

Сегодня под авиаудар попала детская больница и роддом в Мариуполе. Пострадало 17 человек, к счастью никто не погиб.

Что касается Луганской области, то, по информации от Генштаба и местных жителей, идут жестокие бои за городскую агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное (Луганская область).

Наконец, южная группировка войск противника взяла населенный пункт Пологи в Запорожской области, расположенный на пути в Западный Донбасс.

Исходя из всей этой информации, уже не подлежит сомнению, что попытка организовать котел (или несколько котлов) для украинских подразделений зоны ООС является приоритетной задачей для российской армии. Или, как минимум, одной из двух приоритетных, если второй является Киев.

Хотя, активные действия на киевском направлении могут отложить до момента пока российские войска и "ЛДНР" не выполнят свой план по Донбассу.

Что происходит под Киевом?

В столице и ее окрестностях сегодня было относительно спокойно – потому и организация гуманитарных коридоров оказалась отчасти удачной. По крайней мере из Ворзеля людей вывезли. А вот из Бучи и Гостомеля эвакуация, по заявлению местных властей, сорвалась – не смогли договорится с россиянами.

Впрочем, ближе под вечер Генштаб сообщил, что ВСУ атаковали российские войска под Макаровым и Бородянкой – это в Киевской области к западу от столицы.

Украинский Генштаб и Арестович в последние дни заявляют, что наступление войск противника серьезно замедлилось и что резервы у него уже на исходе.

Правда, российский МИД заявил, что "спецоперация" идет по плану и что не изменились ни задачи армии, ни политические цели (признание Украиной "ДНР" и "ЛНР", российского статуса Крыма, демилитаризация и "денацификация").

На Западе в связи с этим считают, что Путин в ближайшее время может пойти на новое наступление.

Так, американская разведка считает, что Путин может "удвоить свои усилия" по завоеванию Украины. А поскольку речь вряд ли идет об удвоении воинского контингента, то вывод можно сделать только в отношении "удвоения" применения военной техники и расхода боеприпасов.

Кому угрожает "генерал Мороз"?

Правда, британская The Times пишет, что как раз с применением военной техники у россиян могут возникнуть проблемы, поскольку в игру вступает "генерал Мороз": в северных и восточных областях Украины (то есть как раз там, где ожидаются самые активные боевые действия) прогнозы показывают наступления сильных морозов – до 20 градусов, которые превратят российскую технику в "40-тонные морозильники".

Однако этот прогноз не совсем точный: дело в том, что и в северных, и в восточных областях сильные морозы прогнозируются только по ночам, когда военная техника (кроме самолетов) практически не применяется. Днем же в ближайшие три дня ожидается температура от минус 7 до нуля, которая военным помешать не может.

Кто же реально может пострадать от сильных ночных морозов, так это мирное население в городах, находящихся в эпицентрах боевых действий. По вчерашней информации, отопления не было в большей части Чернигова и в Балаклее Харьковской области – причем это наверняка не исчерпывающий список. И для людей в этих городах приход "генерала Мороза" означает не спасение, а угрозу гибели.

Дипломатический фронт

На завтра намечена встреча министров иностранных дел Украины и России в Турции.

После встречи Лаврова и Кулебы должно состояться еще одна встреча делегаций России и Украины в Беларуси.

Правда, пока точек соприкосновения не очень много.

Максимум на что готов идти Зеленский (и это сегодня официально подтвердили в его офисе) – это нейтральный статус под гарантии о безопасности со стороны России, Запада и Турции). Причем достигнуть такой договоренности Зеленский хочет на личной встрече с Путиным и после того, как прекратится огонь, а Россия выведет свои войска из Украины.

В России же по несколько раз в день заявляют, что свои требования по признанию Крыма, "ЛДНР" и демилитаризации не снимают.

А на них Киев идти не хочет, так как не считает, что дело идет к его поражению. Наоборот – он полагает, что российская армия выдыхается, резервов у нее нет, а в Украине наоборот – проводится мобилизация, идут поставки оружия с Запада. А по России Запад наносит удары экономическими санкциями.

То есть, по логике украинских властей, время работает на них.

И поэтому более чем на нейтральный статус Киев идти не готов.

С другой стороны, российская армия стоит в Украине, создает укрепрайоны, медленно продвигается вокруг Киева, наступает на Донбассе. И сохраняет господство в воздухе. Постоянные призывы Зеленского к НАТО ввести бесполетную зону вызывает в ответ глухую стену неприятия. Даже передача самолетов из Польши в Украину под вопросом – поляки и американцы не могут договориться, кто именно передавать будет.

Поэтому Россия также не намерена уступать, полагая, что время работает на нее – как на сторону, владеющую инициатив. И считает, что рано или поздно, но Зеленский будет готов на большие уступки, чем сейчас.

Тем временем война приносит все большие страдания людям. По данным ООН уже погибло более 400 мирных жителей. Причем наверняка это еще не полная цифра. По данным мариупольских властей только в их городе погибших мирных граждан уже больше тысячи.

Войну нужно как можно скорее заканчивать, идя на необходимые компромиссы.