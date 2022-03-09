Ирина Верещук, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в комментарии "Стране" сообщила, как сегодня проходит эвакуация мирных жителей по зелёным коридорам.

По словам Верещук, эвакуация продолжается, но проблематично.

"Сегодня в Изюме идет бой, автобусы ждут на подъезде. В Гостомеле людей эвакуируют понемногу, но автобусов не хватает. Там 32 автобуса всего. Говорю россиянам, чтобы дали возможность выезжать людям на частных авто. Россияне вроде бы согласны, но бывало, что разрешали, а на практике - нет", - сообщила "Стране" Верещук.

Вице-премьер считает успешными несколько уже проведенных эвакуаций мирных жителей.

"Вчера успешно организовали зеленый коридор Сумы - Полтава. Сегодня удалось в Ворзеле вывезти Дом малютки - 52 ребеночка и 26 человек персонала, роддом и 55 рожениц. В принципе, дело движется по всем направлениям, кроме Мариуполя - там катастрофа", - сказала Ирина Верещук.

Напомним, в среду из Сум по гуманитарному коридору выехало больше 5 тысяч человек.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.