В Мариуполе шестилетняя девочка скончалась от обезвоживания. Тело маленькой Тани извлекли из-под завалов дома. Неизвестно, сколько ребенок боролся за свою жизнь. Информацию об этом журналистам сообщил городской глава Вадим Бойченко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что произошедшее - первый такой случай со времен Второй мировой.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, наверное, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания погиб ребеночек. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры. От обезвоживания умер ребенок. В 2022 году", - сказал Зеленский.

Напомним, основные силы РФ направлены на окружении Киева, Харькова, Мариуполя и еще трех городов. Также мы сообщали, что Зеленский присвоил Мариуполю звание города-героя.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.