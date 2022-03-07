Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку по двенадцатому дню противостояния украинского народа военному вторжению со стороны РФ.

Об этом стало известно из публикации ВСУ в Facebook.

Исходя из данных Вооруженных сил Украины, основные силы России направлены на окружении Киева, Харькова, Сум, Мариуполя, Николаева и Чернигова.

Кроме того, продолжаются попытки на выход к админграницам Луганской и Донецкой области.

В то же время идет подготовка наступлению на Вышгород, возобновлению наступления на Гостомель, Ирпень и Стоянку

Также сообщается, что войска РФ перегруппировываются для наступления на Запорожье. Срочно восстанавливают взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополя.

Сегодня, 7 марта, Генштаб ВСУ Украины опубликовал свежую сводку о потерях противника: почти 300 танков, 3 корабля и катера, более 11 тысяч военных.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.