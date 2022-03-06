Сегодня вечером, 6 марта, над Харьковом сбили российский самолет. Пилот капитулироваться не успел и погиб на месте.

Об этом сообщает Штаб обороны Харьковской области.

"Приблизительно в 18.15 подразделением Национальной гвардии Украины переносным зенитно-ракетным комплексом был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", - сказано в сообщении.

Напомним, в российские войска уже несколько дней подряд бомбят Харьков, удары были нанесены в том числе и по рынку и жилым домам. Сегодня войска РФ обстреляли Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка.

Также сообщалось, что в Харькове разбомбили спорткомплекс "Унифехт".

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