В ночь на воскресенье, 6 марта, российско-оккупационные войска вновь сильно бомбили Харьков. Кадры публикуют харьковчане в соцсетях.

Бомбардировке подвергся Новосалтовский рынок. Снаряд попал в рыбный ряд. Разрушено множество магазинов.

Кроме того, на опубликованных кадрах также видно, что оккупационные войска обстреляли жилую многоэтажку на Салтовке, там начался масштабный пожар.

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