Подходит к завершению десятый день войны в Украине.

Анализируем главные итоги этого дня.

Что происходило сегодня на фронте

Украинский Генштаб вечером перечислил, какие гражданские объекты попали сегодня под обстрел. 20 жилых домов пострадали сегодня после авиаудара. В Ирпене разбомбили железную дорогу, по которой должны были эвакуировать мирных жителей.

Украинцы сегодня нанесли авиаудар по российским соединениям под Броварами - у поселка Перемога. Также сбили два российских самолета и взяли в плен троих летчиков (россияне говорят о том, что сбили 4 украинских борта).

По мнению украинских военных, РФ сосредоточивает основные усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из Крыма.

Но при этом российская армия "постепенно теряет наступательный потенциал".

Со стороны Вышгорода порядка 15 батальонно-тактических групп РФ блокируют Киев на севере и пытаются делать это западнее. В районе Иванкова пытаются развернуть полевой аэродром, чтобы принимать грузы.

На востоке ведутся наступательные действия в сторону Северодонецка, но врага остановили на Северском Донце. Он пытается обойти это препятствие. Также готовится новое наступление на Харьков (по логике - с юга).

Еще южнее порядка восьми БТГ наступают на Днепр и Запорожье. Против Николаева противник планирует сосредоточить 17 групп - то есть, больше, чем к западу от Киева.

Мариуполь по-прежнему блокирован. Фронт со вчерашнего дня в целом не слишком изменился.

Институт изучения войны (США) опубликовал карту на 4 марта. По ней видно:

что Россия под Киевом ведет наступление на Житомирскую трассу и южнее (отметим, что сегодня там продолжались бои в Гостомеле, Буче, Ирпене и в других городах).

плацдарм, занятый РФ, упирается в западные границы Киевской области

с востока российская армия уже подходит к Броварам (это совпадает с информацией и украинского Генштаба), со стороны Чернигова она дошла до Зазимья

также россияне находятся в районе Березани, которая выходит на трассу Харьков-Киев.

делается глубокий обход Николаева с севера (к слову, там сегодня снова продлились обстрелы и бои, а россияне высадили десант на правом берегу Южного Буга около города Вознесенск, от которого открывается путь к трассе Одесса-Киев, а также для наступления на саму Одессу).

Еще одна карта - от польской компании Rochan Consulting, она помимо российских ударов, показывает и украинские контрудары (черная стрелка) или очаги сопротивления (флажок).

Обе карты не отражают последних российских сводок, где говорится, что РФ захватила ряд населенных пунктов на границе Запорожской области с Донецкой.

Например, Ремовку, которая в 20 километрах по прямой от Великой Новоселки - крупный ПГТ в самом тылу донецкой группировки ВСУ.

Жители Великой Новоселки сегодня рассказали "Стране", что слышали западнее раскаты боя.

То есть россияне продолжают пытаться провести окружения группы украинках войск в ООС, обойдя их с Запада.

Открытый коридор и закрытый шанс

Очень показательной сегодня стала попытка открыть "зеленый" коридор на Донбассе и выпустить из окружения мирных жителей, запертых в Мариуполе и Волновахе.

Об этом договорились еще 3 марта, на встрече представителей Украины и России. И сегодня минобороны РФ заявило, что 9 часов утра останавливает боевые действия и пропускает людей по "коридорам" из обоих городов.

После это подтвердила украинская власть. Но никто так из городов и не вышел.

Киев заявил, что РФ пыталась воспользоваться "коридором", чтобы продвинуть свои позиции ближе к осажденным городам и начала обстрел Мариуполя. А Москва заявила, что это с украинской стороны открыли огонь по российским силам.

В РФ заявили, что держали "коридор" открытым до 17:00, а потом снова перешли к наступлению. Киев обвинили в том, что использует "живой щит" для обороны городов, не выпуская оттуда население. Украинские власти же обвинили россиян в срыве режима тишины.

Как бы то ни было, но эвакуация не состоялась. И это многое говорит о состоянии переговорного процесса, который запустили Украина и Россия.

Впрочем, в истории двух стран за последние годы много подобных примеров, когда только что достигнутые договоренности тут же нарушались.

Но в любом случае понятно, что пока нет прогресса даже в относительно простой истории с "коридорами", сложно ждать подвижек по более тяжелым вопросам - например, о внеблоковом статусе. То есть переговоры в целом сегодня были сильно обесценены - не только в глазах зрителей, но и, что важнее, самих сторон.

Возможно, поэтому от Путина сегодня была новая порция жестких заявлений по Украине.

Он пригрозил украинской власти: "если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности. И это будет целиком и полностью их ответственность". Вероятно, имеет в виду - если Зеленский не пойдёт на условия, которые сейчас ему выставляют.

Одним из ключевых требований Путин назвал "демилитаризацию" Украины: "есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию".

В то же время Украина полагает, что у нее все складывается успешно: почти везде, где России оказывалось жесткое сопротивление, она остановила наступление или оно стало развиваться медленнее. Война таким образом может вполне стать затяжной, что будет работать против имиджа "непобедимой" российской армии.

Также у Зеленского видят, что неприятие действий Кремля охватило частично даже ту часть населения Украины, которое раньше выступало за дружественную политику в адрес России и против националистов.

То есть власть рассчитывает на консолидацию населения вокруг себя, что будет работать против тезиса Путина о том, что Украину "захватили" националисты. В пример Зеленский сегодня в последнем своем видео приводил проукраинские митинги в городах, которые контролируют россияне.

И, наконец, Банковая, видимо, всерьез рассчитывает, что ей удастся продавить Запад на ту или иную форму бесполетной зоны над Украиной. Чтобы в идеале россияне перестали летать если не над всей Украиной, то хотя бы частично.

Видимо, поэтому Путин сегодня прямо пригрозил войной тем странам, которые такую зону в Украине объявят. И примечателен сам факт, что это прозвучало после того, как НАТО и США прямо сказали, что не собираются ничего вводить.

То есть в России предполагают, что такая вероятность все-таки есть. И она может быть реализована, если Запад почувствует, что Кремль откровенно буксует в Украине. Поэтому Кремль и предупреждает, что о таком варианте даже и думать не стоит.

В данном контексте, видимо, и стоит читать путинские слова о том, что "спецоперация" против Украины проходит по графику. Да и по динамике военных охватов заметно, что наступление не проходит и дня без продвижений на тех или иных направлениях.

И здесь, конечно, первый и главный вопрос, который нужно "выгрызать" на любых переговорах - это работающие "зеленые" коридоры. Без которых война, которой пока не видно конца, превратится окончательно в мясорубку.

Также очевидно, что Украина несет грандиозные экономические потери. Рушится экономика, разрушается инфраструктура. На носу - посевная (а зерновые - одна из главных статей украинского экспорта). Все это также не работает на теорию о том, что затяжная война выгодна Украине, так как изматывает Россию.

В первую очередь война разрушает Украину, так как идет на украинской земле.

Не исключено, что все эти моменты будут способствовать нахождению некоего компромисса, который приведет к прекращению войны.

Третий раунд переговоров состоится уже 7 марта.