Согласно данным на 24:00 пятницы, 4 марта, российские войска продолжают вести наступательную операцию в Украине. Основные силы оккупантов сосредоточены на окружении Киева и Харькова.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вражеская армия собирается выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях, в дальнейшем создать сухопутный коридор с аннексированным Крымом

"На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибене и Катюжанка. В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны.

На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из ТОТ Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих в направлениях в Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ - предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

"В акватории Черного моря, после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей", - сообщили в Генштабе.

Помимо этого на белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТР из состава 38 ОДБ ВС РБ. Однако, из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.