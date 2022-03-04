Николаевский губернатор Виталий Ким сообщил, что российские войска отступили из города.

По его словам, уже не стреляют. Россияне отошли от аэропорта Кульбакино к авиаремонтному заводу, откуда накануне все вывезли, а два самолета, которые стояли на ремонте, сожгли.

"Но они не вышли. Они прям-прям под городом, а еще дальше у них там стоит техника. Невеселая ситуация, они вроде как и тут, но в городе их нет. Они стреляют - охраняют себя. Не могу назвать это мега-победой, потому что их не подбили, не сожгли", - сказал губернатор.

При этом отметил, что россиян вынудили отступить без жертв с украинской стороны.

"Ночь я думаю будет тихая, потому что он знают, что мы их ждем... Занимаются передислокацией техники с восточной стороны области", - сказал Виталий Ким.

Напомним, что сегодня губернатор сообщил, что силы ВСУ отбили аэродром Кульбакино, который атаковали войска РФ.

При этом в сети появилось видео украинских венных, где они говорили, что россияне собираются контратаковать.

Сегодня в Николаеве шли бои с вошедшими туда военными РФ.

Бой шел в направлении Октябрьского. Также украинская артиллерия, по словам губернатора, "развалила в хлам целую кучу" российской техники под Прибуржским.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.