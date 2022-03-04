Николаевский губернатор сообщил, что российские войска отступили из города, но далеко не ушли
Николаевский губернатор Виталий Ким сообщил, что российские войска отступили из города.
По его словам, уже не стреляют. Россияне отошли от аэропорта Кульбакино к авиаремонтному заводу, откуда накануне все вывезли, а два самолета, которые стояли на ремонте, сожгли.
"Но они не вышли. Они прям-прям под городом, а еще дальше у них там стоит техника. Невеселая ситуация, они вроде как и тут, но в городе их нет. Они стреляют - охраняют себя. Не могу назвать это мега-победой, потому что их не подбили, не сожгли", - сказал губернатор.
При этом отметил, что россиян вынудили отступить без жертв с украинской стороны.
"Ночь я думаю будет тихая, потому что он знают, что мы их ждем... Занимаются передислокацией техники с восточной стороны области", - сказал Виталий Ким.
Напомним, что сегодня губернатор сообщил, что силы ВСУ отбили аэродром Кульбакино, который атаковали войска РФ.
При этом в сети появилось видео украинских венных, где они говорили, что россияне собираются контратаковать.
Сегодня в Николаеве шли бои с вошедшими туда военными РФ.
Бой шел в направлении Октябрьского. Также украинская артиллерия, по словам губернатора, "развалила в хлам целую кучу" российской техники под Прибуржским.
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