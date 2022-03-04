В Николаеве идет бой украинских военных с вошедшими туда российскими войсками. По словам главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, ВСУ достойно "встретили" врага. Губернатор призвал не паниковать.

"Давайте не нервничать. В направлении Октябрьского ведется бой, мы сейчас отобьем", - заверил Ким.

По его словам украинская артиллерия "развалила в хлам целую кучу" российской техники под Прибуржским.

"Я думаю, будет сейчас видео", - говорит Ким.

Он уточнил, что с российскими оккупантами вступила в бой 123-я бригада украинской армии.

"Поэтому расслабляемся, выдыхаем. Жжем их технику", - добавил губернатор.

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