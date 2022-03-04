Украинские войска в Николаевской области захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

В сети появилось видео техники.

"Да, ребята, отжали у русских братьев такой аппарат. Ох и денег он стоит. В полной боевой. Будем надеяться, что больше он не будет стрелять по мирным людям украинским", - говорит голос за кадром, вероятно, автор видео.

Также он добавляет, что все это происходит возле Баштанки (Николаевская область) и там разбита целая колонна врага, но "Панцирь-С" - главный трофей.

Отметим, что "Панцырь-С" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Стоимость такого комплекса доходит до 15 млн долларов.

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