По состоянию на сегодня, 4 марта, общие боевые потери противника с 24 февраля составили около 9 166 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным Генштаба, за период с 24 февраля по 4 марта российские войска понесли следующие потери:

около 9 166 человек

251 единица танков

939 боевых бронированных машин

105 артиллерийских систем

50 единиц РСЗО

33 единицы самолетов (информация уточняется)

18 единиц ПВО

37 единиц вертолетов (информация уточняется)

404 единицы автомобильной техники

2 единицы легких скоростных катеров

60 цистерн с ГСМ

3 БПЛА

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сказано в сообщении.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".