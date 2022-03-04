Вражеские потери составили тысячи человек. Фото: Фейсбук

По состоянию на сегодня, 4 марта, общие боевые потери противника с 24 февраля составили около 9 166 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным Генштаба, за период с 24 февраля по 4 марта российские войска понесли следующие потери:

  • около 9 166 человек
  • 251 единица танков
  • 939 боевых бронированных машин
  • 105 артиллерийских систем
  • 50 единиц РСЗО
  • 33 единицы самолетов (информация уточняется)
  • 18 единиц ПВО
  • 37 единиц вертолетов (информация уточняется)
  • 404 единицы автомобильной техники
  • 2 единицы легких скоростных катеров
  • 60 цистерн с ГСМ
  • 3 БПЛА 

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сказано в  сообщении.

Какие потери понесла вражеская армия

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