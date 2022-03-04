Более 30 самолетов, 1,6 тысячи единиц техники, 9 166 человек личного состава. В ВСУ озвучили потери России
По состоянию на сегодня, 4 марта, общие боевые потери противника с 24 февраля составили около 9 166 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Согласно данным Генштаба, за период с 24 февраля по 4 марта российские войска понесли следующие потери:
- около 9 166 человек
- 251 единица танков
- 939 боевых бронированных машин
- 105 артиллерийских систем
- 50 единиц РСЗО
- 33 единицы самолетов (информация уточняется)
- 18 единиц ПВО
- 37 единиц вертолетов (информация уточняется)
- 404 единицы автомобильной техники
- 2 единицы легких скоростных катеров
- 60 цистерн с ГСМ
- 3 БПЛА
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сказано в сообщении.
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