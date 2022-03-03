Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия провела мобилизацию в "ЛДНР" и формирует подразделения для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Об этом он сообщает в Facebook.

"Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированного Крыма для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса". Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", - говорится в сообщении.

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