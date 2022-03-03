Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации в Украине. Российский глава заявил, что задачи "военной операции" будут в любом случае выполнены, а попытки "выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву".

Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным агентства, Путин также заявил Макрону, что утверждения о ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов "не соответствуют действительности", по его словам, "это элементы антироссийской дезинформационной кампании".

Также президент РФ призвал главу Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранцев из Украины, тот пообещал провести соответствующую работу с украинскими властями.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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