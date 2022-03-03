Представитель украинской делегации Давид Арахамия прокомментировал предстоящий второй раунд переговоров с Россией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Через два часа стартуем. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Сама украинская делегация уже в вертолетах. Летит на переговоры.

Напомним, представитель российской делегации Владимир Мединский заявил о то, что переговоры России и Украины состоятся в Брестской области в четверг, 3 марта, в 14:00 по Киеву.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, уточнив, что речь идет о гарантиях безопасности и Украины, и всей Европы.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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