Президент Украины Владимир Зеленский направил в Еврокомиссию запрос на вступление Украины в ЕС, но сначала надо закончить войну, сроки не названы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нет сомнений, что отважные украинские люди, которые защищали наши ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье. Действительно? Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами - членами ЕС, но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, в Польше заявили, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайший дни.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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