Украина могла бы стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие дни, это вопрос политического решения.

Об этом заявил в четверг в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Отвечая на вопрос о европейских перспективах Украины, представитель МИД Польши сказал, что "кандидатом на вступление в ЕС она могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе".

"Это вопрос политического решения", - указал Пшидач, напомнив, что 10 стран ЕС уже поддерживают такой шаг.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта глава Евросовета призвал рассмотреть заявку Украины о вступлении в ЕС и признать Россию "страной-изгоем".

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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