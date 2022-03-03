В ночь со 2 на 3 марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение. Он призвал российских военных немедленно покинуть Украину, а также оценил героические усилия мирных жителей населенных пунктов Украины, которые прогоняют оккупантов из своих городов и сел.

Видео опубликовано в соцсетях.

"Желаю здоровья, родные украинцы! Сильные и добрые, но добрые не для врага. Мы - народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами: подло, просчитано, с ненавистью к Украине, к нашим людям, к любым, людям, у которых есть две вещи - свобода и сердце. Но мы их остановили и бьем. Наши военные, наши пограничники, наша тероборона, даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно. И все они говорят только одно: они не знают, для чего они тут. Не обращая внимания на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага постоянно ухудшается. Все больше оккупантов бегут назад в Россию - от нас, от вас, от всех, кто выгоняет врага", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что украинцы поражают его своим мужеством, прогоняя оккупантов из своих населенных пунктов.

"Украины бьют врага и без оружия. Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя. И других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все. Люди выходят перед вражеской техникой - это крайне небезопасно, но как это мужественно!" - сказал Зеленский.

Также он заявил, что все российские солдаты должны понимать, что в Украине они ничего не получат.

"Украинцы! Каждый оккупант должен знать: они тут ничего не получат, никого не покорят. Даже если они могут нагнать больше техники и больше людей - это ничего для них не изменит... Оккупанты получают от украинцев только одно - отпор. Яростный отпор.Такой отпор, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем. Они запомнят, что такое отечественная война. Да, для нас, украинцев, это отечественная война", - сказал Зеленский.

Также Зеленский обратился к российским военным с призывом немедленно покинуть Украину. По словам президента, насчитывается уже 9 тысяч убитых россиян - за одну неделю войны.

Кроме того, по словам президента, звания Героев Украины присвоены:

Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.

Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.

Младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.

Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

Лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

Главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.

Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.

Майору Чобану Степану Ивановичу. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.

Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.

Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.

Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.

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