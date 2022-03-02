Президент Владимир Зеленский обсудил с мэрами и главами областных государственных администраций организацию "зеленых коридоров" в местах, где это необходимо.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам совещания Зеленского с мэрами городов, главами облгосадминистраций и руководителями военных администраций.

"Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствия и организация "зеленых коридоров", где это нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, осажденная врагом Васильевка на грани гуманитарной Катастрофы, а Херсон под обстрелами просит зеленый коридор.

В Волновахе и Северодонецке люди также сидят который день в подвалах без еды и воды, оккупанты не дают гуманитарных коридоров.

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