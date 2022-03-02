Один из самых богатых олигархов России продает футбольный клуб "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов (119 872 347 856,46 грн), который он финансировал на протяжении 19 лет.

На продажу также пойдет и лондонская элитная недвижимость самого Абрамовича. Сообщается, что делает он это из-за огромного количества санкций против России.

Об этом пишет издание The Times ссылаясь на политика Криса Брайанта.

"Российский магнат оценивает клуб в 3 миллиарда фунтов стерлингов, и, поскольку его владение "Челси" оказалось в центре внимания в результате вторжения России в Украину, он, как говорят, ищет возможность быстрой продажи", - пишет издание.

Кроме того, олигарх продает свою элитную недвижимость в Лондоне.

Роман Абрамович также заявил, что поручает своей команде создать благотворительный фонд, в который будут переданы все чистые доходы от продажи клуба, средства будут пожертвованы пострадавшим от военных событий в Украине.

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