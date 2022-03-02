Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков. Полный список
В Евросоюзе приняли решение отключить от SWIFT семь российских банков.
В санкционный список вошли следующие банки Российской Федерации:
- ВТБ;
- Россия;
- Открытие;
- Новикомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- ВЭБ РФ.
Напомним, что страны Евросоюза, США, Канада и Британия провели юридические консультации и договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за вторжения России в Украину.
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