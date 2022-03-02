В Евросоюзе приняли решение отключить от SWIFT семь российских банков.

В санкционный список вошли следующие банки Российской Федерации:

ВТБ;

Россия;

Открытие;

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

ВЭБ РФ.

Напомним, что страны Евросоюза, США, Канада и Британия провели юридические консультации и договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за вторжения России в Украину.

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