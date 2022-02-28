Венгрия запретила транзит оружия для Украины по своей территории

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что через Венгрию поставки летального оружия в Украину осуществляться не будут. Такое решение он объяснил опасением за безопасность Венгрии и венгерского народа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Венгрия заявляет, что не отказывалась поддерживать отключение России от Swift.

Также мы писали, что Венгрия предложила Украине и России провести переговоры в Будапеште.

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