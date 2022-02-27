Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс наращивает поставки противовоздушных и противотанковых систем Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Генсек добавил, что Альянсу предстоит выяснить, готова ли Россия пойти на серьёзные уступки и уважать суверенитет Украины.

"Я полностью доверяю Владимиру Зеленскому и его мнению относительно проведения переговоров и поиска политического решения. НАТО изначально выступало за политическое урегулирование", - заявил Столтенберг.

Напомним, что посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия начнет поставлять Украине оружие с понедельника, 28 февраля.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.