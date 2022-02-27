Появилось видео мощного взрыва под Киевом - в городе Васильков. После ракетного удара, который произошел в ночь на 27 февраля, начался огромный пожар на нефтебазе.

По всему Киеву, в том числе на левом берегу, услышали потом и второй сильный взрыв от Василькова. В небе в направлении Василькова сильное зарево.

Оказалось, что одна из ракет попала по нефтебазе.

"Уважаемая Васильковская община! Вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сказала мэр Василькова Наталья Баласинович.

Напомним, что под Киевом под обстрел попал Ворзель. Снаряды упали через улицу от детского дома.

Ранее "Страна" сообщала, что разведка сообщает о грядущем массированном ударе по Киеву. Жителей столицы просят прятаться в убежище.

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