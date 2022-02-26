Черниговская областная государственная администрация предупредила местных жителей о возможных массированных ракетных обстрелах, которые могут состояться ночью, и порекомендовала устроиться в укрытиях на ночь.

Об этом сообщает официальное заявление пресс-службы Черниговской ОГА в Facebook в субботу, 26 февраля.

"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. По возможности, проведите эту ночь в укрытиях", - говорится в сообщении администрации.

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