Сегодня, 24 февраля, во время захода российских танков в Черниговскую область через Беларусь, украинские военные взяли в плен тех, кто их атаковал. Противник сказал, что является российским военным. Относится к разведроте сухопутных войск РФ. Сам он родом из Сибири. Зашел на территорию Украины со стороны Беларуси (город Ельск) с боевым заданием - проверить мост. Он с 2006 года является контрактником, на границу Украины прибыл эшелоном в составе 74-й бригады Кузбаса (город Юрга). Об этом сообщил россиянин, которого взяли в плен украинские военные в Черниговской области.

Образование имеет техническое. В целом, в составе группы 3 батальона, которые располагают в основном танками.

Как писала "Страна", военная техника РФ нарушила границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. После этого украинские военные взяли в руки британские гранатометы NLAW.

Подробнее о том, как прошел первый день "военной операции" Путина в Украине - читай в обновляемом репортаже "Страны". Мы также подробно проанализировали всё, что стало известно к полудню.

Напомним, сегодня также стало известно о том, что Вооруженные силы Украины взяли в плен первых российских военных в зоне ООС. Они с 91701 Ямпольского мотострелкового полка.