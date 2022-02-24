В Сети опубликовано видео, как российские танки заходят в Черниговскую область через белорусский пункт пропуска. Видео снято несколько часов назад.

На видеокадрах можно в течение двух минут наблюдать колонну российской бронетехники, заезжающую в район Черниговской области.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал наносить максимальный урон противнику после того, как рано утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной операции" на территории Украины.

Ранее мы писали о том, как в Киеве будет работать комендантский час и что сделают с нарушителями.

Также "Страна" сообщала, что близкие к Ринату Ахметову депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

Кроме того, мы информировали, что восемнадцать российских самолетов Ил-76МД вылетели из Пскова на Киев.

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Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".