Сегодня киевская мэрия установила в городе комендантский час.

Это значит, что нельзя будет появляться на улице с 22 часов до 7 утра. В этот период не будет работать и общественный транспорт. Впрочем, круглосуточно будет доступно метро для укрытия в случае обстрела.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, комендантский час не будет распространяться на работников критической инфраструктуры.

"Страна" разобралась, что такое комендантский час и как он действует, согласно закону.

Как работает комендантский час

Комендантский час регулируется постановлением Кабмина №573, которое уточняет отдельные аспекты военного положения. Его ввели в стране сегодня.

В нем говорится, что создается военная комендатура под руководством коменданта. Он и должен издавать приказ, где будет написано, какие именно запреты на передвижение вводятся на данной территории.

"Комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки", - указывается в постановлении.

То есть - правила комендантского часа могут быть в каждом конкретном случае разными. Но в целом они сводятся к запрету на передвижение в определенное время суток (например, ночью) по территории населенного пункта.

"На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенное время суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств", - говорится в документе.

Следит за соблюдением ограничений комендатура. В нее могут войти представители тех силовых структур, которые назначит комендант: от военных до СБУ и полиции или сотрудников МЧС.

Не распространяется комчас на тех, у кого есть пропуск. Его можно получить в комендатуре, если попадаете под исключения (в случае Киева это силовые структуры и работники сферы жизнеобеспечения). Для получения пропуска нужен паспорт.

Все въезды и выезды на территорию, где установлен комендантский час, должны быть перекрыты блок-постами.

Что будет за нарушение?

Если нет пропуска или других документов - патруль имеет право задержать человека и доставить его в полицию для выяснения. Штрафов за нарушение комчаса не предусмотрено.

Также во время комендантского часа патрули обязаны задерживать и доставлять в полицию за любое правонарушение - даже самое мелкое, где раньше посещение полиции было бы не обязательно.

Также они могут, преследуя преступника, заходить в любое помещение, в том числе частные домовладения и квартиры.

Кроме того патрульные имеют право изымать у граждан автомобили и средства связи (по их согласию) для преследования нарушителя или оказания помощи.