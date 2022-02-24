Сегодня киевская мэрия установила в городе комендантский час.
Это значит, что нельзя будет появляться на улице с 22 часов до 7 утра. В этот период не будет работать и общественный транспорт. Впрочем, круглосуточно будет доступно метро для укрытия в случае обстрела.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, комендантский час не будет распространяться на работников критической инфраструктуры.
"Страна" разобралась, что такое комендантский час и как он действует, согласно закону.
Как работает комендантский час
Комендантский час регулируется постановлением Кабмина №573, которое уточняет отдельные аспекты военного положения. Его ввели в стране сегодня.
В нем говорится, что создается военная комендатура под руководством коменданта. Он и должен издавать приказ, где будет написано, какие именно запреты на передвижение вводятся на данной территории.
"Комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки", - указывается в постановлении.
То есть - правила комендантского часа могут быть в каждом конкретном случае разными. Но в целом они сводятся к запрету на передвижение в определенное время суток (например, ночью) по территории населенного пункта.
"На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенное время суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств", - говорится в документе.
Следит за соблюдением ограничений комендатура. В нее могут войти представители тех силовых структур, которые назначит комендант: от военных до СБУ и полиции или сотрудников МЧС.
Не распространяется комчас на тех, у кого есть пропуск. Его можно получить в комендатуре, если попадаете под исключения (в случае Киева это силовые структуры и работники сферы жизнеобеспечения). Для получения пропуска нужен паспорт.
Все въезды и выезды на территорию, где установлен комендантский час, должны быть перекрыты блок-постами.
Что будет за нарушение?
Если нет пропуска или других документов - патруль имеет право задержать человека и доставить его в полицию для выяснения. Штрафов за нарушение комчаса не предусмотрено.
Также во время комендантского часа патрули обязаны задерживать и доставлять в полицию за любое правонарушение - даже самое мелкое, где раньше посещение полиции было бы не обязательно.
Также они могут, преследуя преступника, заходить в любое помещение, в том числе частные домовладения и квартиры.
Кроме того патрульные имеют право изымать у граждан автомобили и средства связи (по их согласию) для преследования нарушителя или оказания помощи.