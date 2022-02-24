Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа с сегодняшнего дня. Он будет действовать с 22:00 до 07:00. Об этом городской глава написал у себя в Telegram.

"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - написал Кличко.

В Черкасской области с сегодняшнего дня также будет введен комендантский час, сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Это означает, что с вечера до утра в городе запрещено находится без крайней необходимости.

По словам Скичко, Черкасская область готовится к внедрению комендантского часа в Черкасской области: с 22:00 до 06:00.

"В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры по вашей безопасности!", - написал Скичко.

В каких ещё городах введут Комендантский час, сообщим позже, следите за обновляемом материалом "Страны" о российской "военной операции" в Украине. Например, в Днепре комендантский час будет действовать с 24 февраля (с 22:00 до 6:00).

Также мы писали о том, что в Украине ввели военное положение.

Напомним, Зеленский призвал россиян выходить на митинги против войны с Украиной. Люди вышли на антивоенные митинги. Их, но их начали "паковать".