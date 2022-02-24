В городах России собираются антивоенные митинги. Люди выходят на центральные площади городов в Новосибирске, Тюмени и Москве. СМИ сообщают о перекрытии Красной площади, где вечером ожидается масштабный антивоенный митинг.

Люди скандирую "Мы за мир!"

Также в эфире "Украина24" выступил российский политолог Дмитрий Орешкин. Он сказал, что Путин совершил сегодня "чудовищную глупость" и россияне сейчас находятся в шоке.

"Это позор. Это чудовищное преступление. Путин, мне кажется, сжег себя, свое будущее и, конечно, свою страну тоже. Я могу высказать свое сочувствие. Мы находимся в заложниках у человека, который потерял связь с реальностью", - сказал Орешкин.

Он сказал, что значительное число россиян вышли на улицы с одиночными пикетами. "Те, кто вышли, их уже арестовали. Причем, пугают судом по условиям военного времени. Например, отчаянные люди как [правозащитница] Марина Литвинович сообщила, что хочет выйти с пикетом. Ее арестовали при выходе из дома и даже не позволили развернуть свой нарисованный плакат", - сказал Орешкин.

Сообщается, что часть этих людей начали "упаковывать" в автозаки.

Напомним, 24 февраля утром Путин объявил о "военной операции" в Украине. Российские военные прорвали границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.

Была попытка прорыва границы в Киевской области.

В МВД опубликовали список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам - под ударом оказались Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днепр, Киев, Васильков, Умань, Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Краматорск и линия зоны ООС.

ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ, Россия задействовала баллистические ракеты.