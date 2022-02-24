Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский призвал россиян выступить против военных действий, который президент РФ проводит против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я в Харькове. Дети, внуки, друзья в Харькове. С утра безуспешно пытаюсь выйти в эфир - видео интернет не тянет… Здесь, в Украине, все всё понимают. Не верят, не хотят верить. Не хотят, не могут в здравом уме это принять. Но уже 7 часов прошло, как началось, и приняли.

Я сейчас пишу не для наших. Я пишу для жителей России. Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов. Сейчас тысячи мальчишек, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают на кнопку "пуск", умирают и будут умирать.

Вы все, кто сейчас, как и мы в ужасе возле экранов, вы все можете хотя бы попытаться это остановить! Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище" - да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка! Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей.

Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши.

… проснулся сегодня в 5 утра от канонады. Война! Братская любовь. Денацификация. Это синонимы теперь…

Спасибо всем кто написал, позвонил - Узбекистан, Казахстан, Израиль, Нидерланды, США, Великобритания, Киргизия, Канада, Польша, Италия, около 300 писем из России и именно это дает надежду, что вы сможете проснуться. Пожалуйста, просыпайтесь!", - написал Комаровский.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

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