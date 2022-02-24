Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", - сообщили пограничники.

По данным Госпогранслужбы, Черниговской области техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям. Также, по данным Госпогранслужбы, движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и в направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.

"Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации среди пограничников, ряд военнослужащих получили ранения", - сообщили в Госпогранслужбе.

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