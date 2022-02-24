В четверг, 24 февраля, в село Липцы Харьковской области зашли российские войска.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов. МВД заявило, Россия атакует границы Украины практически по всему периметру кордона с использованием артиллерии и тяжелой техники.

В Очакове сообщили о первых потерях в рядах украинской армии. МВД сообщило о смерти гражданского в Броварах.

Также сообщалось, что в МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области.

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