В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области
Села Городище и Меловое в Луганской области захвачены российскими войсками.
Об этом сообщили в украинском Министерстве внутренних дел.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса". В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил о военном положении на территории Украины.
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