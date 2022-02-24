В МВД опубликовали список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал первую с украинской стороны официальную сводку военных действий.
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Только что были удары ракет по центрам военного упрвления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - написал он.
Также Геращенко публикует сводку:
04.35 нападение на п/н впс "Б.Писаревка" со с. РФ;
05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Меловое";
05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;
05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";
05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";
05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" — артиллер. обстрел со с. РФ;
05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";
05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;
05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе;
05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;
05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ;
05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ.
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