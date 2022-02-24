В Украине слышны взрывы. Скриншот из видео

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал первую с украинской стороны официальную сводку военных действий.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Только что были удары ракет по центрам военного упрвления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - написал он. 

Также Геращенко публикует сводку: 

04.35 нападение на п/н впс "Б.Писаревка" со с. РФ;
05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Меловое";
05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;
05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";
05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";
05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" — артиллер. обстрел со с. РФ;
05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";
05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;
05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе;
05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;
05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ;
05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ.

"Страна" следит за событиями в Украине  в обновляемом материале.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.