Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал первую с украинской стороны официальную сводку военных действий.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Только что были удары ракет по центрам военного упрвления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - написал он.

Также Геращенко публикует сводку:

04.35 нападение на п/н впс "Б.Писаревка" со с. РФ;

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Меловое";

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" — артиллер. обстрел со с. РФ;

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";

05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;

05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе;

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;

05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ;

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ.

"Страна" следит за событиями в Украине в обновляемом материале.