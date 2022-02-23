В Луганске в среду, 23 февраля, прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе троллейбусного депо.

Об этом со ссылкой на "представительство СЦКК ЛНР" сообщает "РИА Новости".

Взрыв прогремел в 03:15. В "ЛНР" заявляют, что речь идет о теракте.

Напомним, в ночь на 23 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв. По информации журналистов, грохот взрыва был слышен в центральном Ворошиловском районе, а также в прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

Также мы писали о том, что вечером 21 февраля в центре Луганска, у здания "представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня" произошел взрыв. На стоянке представительства был взорван автомобиль.

Отметим, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией "ЛДНР". Однако после этого "глава ДНР" Пушилин заявил об отсутствии у него данных, что Киев "передумал наступать" на Донбассе.

Кроме того, в "ДНР" вчера заявили о ракетном обстреле Донецка и применении "Градов".

О тот, что означает признание Россией "ЛДНР" и как могут развиваться события вокруг Донбасса, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.