В "ЛНР" и "ДНР" продолжают заявлять о диверсиях со стороны Украины.

В "ЛНР" заявляют, что нашли автомобиль, начиненный взрывчаткой, за 30 километров до российской границы. Как раз по трассе, по которой везут беженцев на КПП "Изварино".

Сообщается, что саперы провели контролируемый подрыв машины.

Отметим, что Украина уже заранее объявила все такие новости провокациями.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".