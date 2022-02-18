Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что планов силовой операции на Донбассе нет. А заявления об эвакуации - это "попытка спровоцировать наши войска".

Об этом Алексей Данилов сообщил на брифинге после заседания СНБО в пятницу, 18 февраля.

Кроме того, Данилов предположил, что Россия будет на Донбассе "делать те вещи, который к нашим спецслужбам не имеют отношения". И намекнул, что могут быть провокации.

Он также сообщил, что завтра на линию фронта поедут представители Рады, Кабмина и СНБО.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе. Так, "республики" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию, потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию. На этом фоне в ночь с 17 на 18 февраля в регионе начались проблемы с мобильной связью. Также местные жители говорят о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

В свою очередь "глава ДНР" Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс.

При этом Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.