Данилов отрицает планы наступления на Донбассе и говорит о провокациях
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что планов силовой операции на Донбассе нет. А заявления об эвакуации - это "попытка спровоцировать наши войска".
Об этом Алексей Данилов сообщил на брифинге после заседания СНБО в пятницу, 18 февраля.
Кроме того, Данилов предположил, что Россия будет на Донбассе "делать те вещи, который к нашим спецслужбам не имеют отношения". И намекнул, что могут быть провокации.
Он также сообщил, что завтра на линию фронта поедут представители Рады, Кабмина и СНБО.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе. Так, "республики" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию, потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию. На этом фоне в ночь с 17 на 18 февраля в регионе начались проблемы с мобильной связью. Также местные жители говорят о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.
В свою очередь "глава ДНР" Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс.
При этом Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.