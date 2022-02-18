Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве, события, происходящие на юго-востоке Украины, потенциально представляют большую опасность.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"То, что происходит в Донбассе, - это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", - сказал Песков.

Также он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации на Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США.

"Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно", - заявил Песков.



Также он заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел на Донбассе.

Напомним, накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в пятницу на Донбассе продолжают стрелять, в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Кроме того, глава Минобороны Резников заявил, что Киев не планирует силовых действий на Донбассе или в Крыму.