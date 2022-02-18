Ночью на Донбассе начались проблемы с мобильной связью

В ночь с 17 на 18 февраля на Донбассе начались проблемы с мобильной связью. Абоненты жаловались на перебои в работе "Киевстара" и Vodafone.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Пользователи в Facebook сообщают, что связи Vodafone нет у жителей подконтрольных Украине населенных пунктов: Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

"Возникли временные сложности, о которых наши специалисты уже поставлены в известность, поэтому частично связь восстановлена ​​и в ближайшее время ликвидируем сложности полностью. Спасибо за понимание", - сообщили представители службы поддержки Vodafone в комментариях в Facebook.

Напомним, вчера, 17 февраля, на Донбассе началось резкое обострение боев. Первыми об обстреле своей территории со стороны ВСУ заявили "республики". А потом Украина обвинила "ЛНР" в обстреле гражданских объектов - в том числе школы и детского сада. В ответ "ЛНР" обвинила Украину в организации "постановочного" обстрела этих объектов.

Также мы писали о том, что Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

"Страна" разбиралась, почему на Донбассе началось обострение.