Сегодняшний день принес Украине новое напряжение. Не успели более-менее улечься страсти после несостоявшегося 16 февраля "вторжения", как случилось военное обострение на Донбассе.

Причем даже по меркам уже много повидавшего Донбасса весьма серьезное: с обстрелами школ и детских садов.

А под конец дня западные чиновники, включая президента США Байдена, снова заговорили о скором "нападении Путина". Причем снова - в самые ближайшие дни.

Все это разворачивается на фоне двух основных тупиков.

Первый - застарелый Минский, который пока не могут реанимировать даже Франция с Германией. Второй - российско-американский, где сегодня был опубликован ответ России на предложения США (и ответ этот выписан в довольно конфронтационном тоне).

Возможно с этими двумя моментами и связано продолжение риторики о "вторжении" и нагнетание военной ситуации на Донбассе.

"Страна" анализирует, что сегодня происходило вокруг Украины.

Донбасское обострение

День начался со стрельбы. Сначала "ДНР" и "ЛНР", а потом и Украина сообщили, что на фронте идут обстрелы.

Причем Украина заявила, что под удар попали детсад и школа в прифронтовой Станице Луганской, что находится под контролем правительства.

Никто не пострадал. Событие вызвало большой резонанс, на него была реакция и США, и России, и ОБСЕ.

Зеленский назвал обстрел провокацией "пророссийских сил". А в "республиках" заявили, что эти события - провокация наоборот украинской стороны.

Объективно же, к обстрелу как минимум детского сада есть вопросы. Например, почему не вылетели стекла на фасаде, куда попал снаряд. И где он сам. И почему ничего не пострадало внутри здания, куда влетел боеприпас, пробивший четырехслойную кирпичную кладку.

После этого известия о перестрелках продолжались, и в целом этот день стал одним из самых беспокойных по Донбассу за последние два-три месяца.

Источники "Страны" среди украинских военных на передовой считают, что ситуация просто сорвалась: в последнее время обе стороны подтянули на линию фронта много сил и средств, напряжение возрастало, и срыв был просто вопросом времени.

При этом нельзя исключать и неких преднамеренных провокаций, особенно с учетом странностей при обстреле детсада в Станице Луганской.

В любом случае, эта тема сегодня уже использовалась Западом как очередное свидетельство "агрессивных намерений России". И доказательство в копилку "теории вторжения".

"Вторжению" снова быть

Вчерашний день Запад посвятил объяснению, почему 16-го февраля Путин так и не напал на Украину.

Версии было две: хитрость российского руководства и отважность американского (говорили, что "агрессора" остановила речь Байдена за несколько часов до так и не случившегося "вторжения").

Но сегодня американцы и англичане начали с новой силой пророчить войну Киева с Москвой "в ближайшие дни".

Сначала британское минобороны опубликовала "карту наступления" России на Украину, подняв этот вид изобразительного искусства до ранга официального (раньше им "баловались" только в прессе, причем преимущественно "желтой").

На первом этапе, как считают британцы, россияне атакуют Киев и замкнут кольцо около Днепра по всей Восточной Украине. На втором этапе пойдут на Одессу и двинутся мимо Умани в поход на Запад.

При этом в Минобороны Британии отметили, что схема опубликована в "чисто иллюстративных целях".

Дальше нагнетать начал персонально Байден. Он заявил, что "вторжение может произойти в течение нескольких следующих дней". Угроза, по его словам, "очень высока".

Вечером на заседании Совбеза ООН разжигать продолжил госсекретарь Блинкен. Он тоже заявил, что вторжение начнется в ближайшие дни. Что в число целей вторжения входит Киев.

Также он заявил, что нападение России может начаться с реальной или мнимой химической атаки. А также не исключается теракт на территории РФ как повод.

Но при этом Блинкен перестраховался и добавил, что США с облегчением воспримут ненападение России как смену курса и с радостью примут любую критику, если прогноз не оправдается.

Также на Западе новой граничной "датой вторжения" уже назначают дни после 20 февраля. Как раз в этот день заканчиваются российско-белорусские учения "Союзная решимость".

Два фактора эскалации

То есть нагнетание со стороны англо-американцев не просто продолжается, но и возрастает. Хотя уже сейчас понятно, что перспективы полномасштабного нападения России очень малы - с учетом предыдущих несбывшихся прогнозов.

Не говоря уже о том, что никто до сих пор внятно не ответил, зачем вообще Москве это сейчас нужно.

При этом вероятность тех или иных форм обострения ситуации, как мы сегодня увидели по Донбассу, крайне высока. И упирается тут все в два момента.

Во-первых, в переговоры Запада и России по вопросам стратегической безопасности. Сегодня из Москвы полетело уже второе письмо за океан - с ответом на поступившие ранее предложения США и НАТО. Но там пока почва для компромисса пока даже не прощупывается.

Кремль требует от Альянса обнулить свое присутствие в странах Восточной Европы. И дать гарантии того, что Украина не попадет в НАТО и не будет иными способами вооружаться американцами против России.

Вашингтон на такое не соглашается. И куда заведут эти торги, пока непонятно. То ли все же будут выписаны какие-то соглашения, то ли Москва, имея на руках отказ США, развяжет себе руки для неких "военно-технических" мер, о которых она уже предупредила.

И пока диалога как такового не получается, идет нагнетание военной угрозы, якобы исходящей от России.

Во-вторых, многое упирается в Украину.

Единственный, лежащий "на столе" вариант урегулирования конфликта на Донбассе - Минские соглашения, которые утверждены Советом безопасности ООН. И в случае их реализации, ситуация с "вторжением" сама собой бы сошла на нет.

Но Украина отказывается выполнять "Минск-2" и призывает его либо переписать, либо вообще выйти на новые договоренности. Буквально сегодня об этом заявил Зеленский в интервью "РБК-Украина".

Он назвал Минские соглашения "изначально бездарными".

По его словам, нужен новый договор, который может быть заключен между США и Россией. И отдельное место в нем должны занять гарантии Украине.

Правда, как мы показали выше, Москва и Вашингтон пока вообще ни о чем договориться не могут. Поэтому идеи Зеленского - это на сегодня просто сотрясание воздуха.

По факту же "Минск" - единственная рабочая схема, которую продвигают в том числе на Западе. В том же интервью Зеленский признал, что Франция и Германия требуют от него выполнения этих договоренностей. А на днях канцлер Германии Шольц заявлял, что Зе обещал ему начать работу над законами, которые нужны для внедрения особого статуса и выборов.

И если этого не произойдет, ситуация и дальше будет развиваться по конфронтационному сценарию.

Пока все сигналы из Киева идут о том, будут проигнорированы как минимум два ключевых требования "Минских": внесение изменений в Конституцию в части особого статуса, а также обсуждение всех законопроектов по Донбассу с "ДНР" и "ЛНР".

Если война не окончится путем реинтеграции этих территорий в Украину, то есть еще один способ, который уже открыто рассматривают в Москве - это признание "республик" и уже официальное взятие их под свой военный контроль. С введением российских "миротворцев" на линию разграничения. Что положит конец войне.

Но это вариант для России пока что крайний, потому что он подразумевает выход Москвы из Минских соглашений (и чреват введением санкций Запада). Но первый шаг к нему сделан - обращение Госдумы.

Но посмотрим, что реально сделают у Зеленского с обещаниями, данными Шольцу. Сегодня это самый реальный ключ к миру - причем, в отличие от других вариантов, он находится полностью в руках Украины.