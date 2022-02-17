"Страна" поговорила с украинскими военными, которые сейчас находятся на передовой на Донбассе, и спросила о том как, и почему в регионе началось обострение.

Военные рассказали нам, что за последнее время обе стороны подтянули к передним позициям огромное количество вооружения и резервных частей, буквально нафаршировав линию фронта свежими подразделениями и боевой техникой.

Логично, что в условиях концентрации войск и информационной накачки тревожными слухами о "вторжении", нервы противников по обе стороны фронта напряжены до предела.

"Произошло то, что должно было произойти: у кого-то не выдерживают нервы, и он нажимает на спусковой крючок. Дальше начинается эффект домино. На выстрел зеркально отвечают с той стороны. Потом подключаются соседи с флангов. Никакой корректировки не ведется, все стреляют не прицельно, просто в ту сторону. Это тревожащий огонь, как бы на всякий случай. Им показывают: мол, мы здесь, на позициях, и готовы вас встретить по полной программе. А к стрелковому огню на передовой тут же подключается артиллерия и танки со второй линии. У сепаров все обстоит точно так же: все на взводе, поэтому с той стороны тоже часто начинают палить, просто зафиксировав движение с нашей стороны. Если такая ситуация сохранится, все пойдет по нарастающей", - рассказал о настроениях офицер одного из подразделений ВСУ, находящийся на передовой.

По словам военного, на первой линии фронта по-прежнему действует официальный запрет на открытие огня.

Однако негласно командование с позавчерашнего дня спустило устное распоряжение на право подразделений открывать огонь в случае любого движения противника. И оно не требует отчета по поводу выстрелов в сторону противника.

Вполне вероятно, на позициях это неофициальное указание было воспринято военными буквально - как разрешение стрелять в любой непонятной ситуации.

Обострение на Донбассе странным образом совпало с визитом в зону проведения ООС Владимира Зеленского.

В связи с накалом обстановки Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.