Сегодня, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он направляется на катере в зону Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Вместе с ним плывет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Соответствующее видео Зеленский обнародовал в своих Instagram-историях.

На кадрах видно катер с флагом Украины, который плывет по реке. После этого президент показал новое видео, на котором он, Данилов и еще несколько человек склонились над картой.

"Ознакамливаемся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", - так президент подписал видео.

Стоит отметить, что сегодня на Донбассе довольно неспокойная обстановка. Утром "ЛНР" и "ДНР" обвинили Вооруженные силы Украины в обстрелах населенных пунктов на неподконтрольном Донбассе. В свою очередь ВСУ обвиняют противника в обстрелах своих позиций.

Позже в штабе ООС заявили об обстреле Станицы Луганской, в результате которого снаряд попал в детский сад и пострадали двое мирных жителей.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит сегодня на Донбассе.