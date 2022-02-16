Итак, подошел к завершению день, который мог стать для Украины судьбоносным, но не стал.

"Вторжение России", анонсированное США и Британией на 16 февраля, не состоялось. И это стало явным провалом всей информационной кампании, запущенной за океаном еще с осени.

Стало понятно, что тема "вторжения" сугубо виртуальная , и реально в нападение России та же украинская власть не верит. Хотя и максимально громко на ней пиарится - как это сегодня делал Зеленский со своим "Днем единения".

И такого пиара будет, скорее всего, еще больше - как на Западе, так и в Украине, власти которой будут использовать это для повышения рейтинга Зеленского.

То есть тема "вторжения" хоть и начала выдыхаться, но еще будет будоражить ситуацию вокруг Украины и внутри страны.

Подводим итоги этого дня.

Запад продолжает нагнетать

Если в глазах украинцев теория о "вторжении" сегодня получила ощутимый удар от реальности (Путин в обещанные сроки так и не напал), то в риторике западных чиновников и СМИ мало что изменилось.

Они продолжают настаивать, что атака России на Украину может начаться в любой момент. А ошибку с датой нападения объясняют коварством "загадочного" Путина, который то назначает "вторжение", то отменяет его, чтобы всех запутать.

Информационная кампания продолжается в прежних объемах. В СМИ и с высоких трибун на Западе заявляют, что Россия войск от украинской границы не отвела (хотя Москва показала несколько видео, как это происходит), и все еще готовится напасть.

Причем уже назначаются новые сроки "вторжения". Агентство Reuters, которое запускало "трансляцию вторжения" с Майдана в Киеве, сообщило, что атака может начаться в ближайшие две недели. То есть примерно до конца февраля.

Аналогичные данные предоставила внезапно и эстонская разведка.

Остальные спикеры, после провала даты 16 февраля, перешли на новый нарратив: теперь говорят, что нападение может произойти в любой день. Об этом утром заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, а вечером подтвердила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, что атака может начаться в любое время, и ей будет предшествовать сфабрикованный повод. Мы видели, как они использовали эту тактику в прошлом. Это может включать заявления о провокациях на Донбассе, фейковые видео, ложные обвинения в применении химического оружия. Может быть, целый спектр ложных поводов, которые, как мы ожидаем, могут предшествовать вторжению", - заявила она.

Интересно, что на том же брифинге Псаки упомянула уголовное дело против украинских силовиков, которое сегодня завели в России. Следственный комитет начал расследовать, откуда взялись массовые захоронения людей в "ЛНР", где нашли останки 295 человек. В СК считают, что это люди, погибшие от "неизбирательных обстрелов" ВСУ в 2014 году.

При желании, эту историю можно подвести под геноцид, причем интересно, что Путин вчера на брифинге с Шольцем это слово относительно Донбасса употребил. Обвинения в геноциде в свое время стали официальной причиной нападения НАТО на Югославию, после чего страну расчленили.

Псаки на брифинге предположила, что эти заявления Москвы - дезинформация. Но в целом они коррелируются с предупреждениями Белого дома, что Россия, мол, ищет повод к войне.

Отметим, что Следственный комитет далеко не впервые заводит дела по обстрелам "ДНР" и "ЛНР". И начался этот процесс не вчера. Да и сложно представить, что нападение произойдет из-за убийств, которые произошли восемь лет назад.

"Фейковая война" не окончена

Другими словами, США и Британия намерены продолжать свою программу "фейковой войны" вне зависимости от того, что происходит в реальности.

Но вопрос - зачем они это делают?

Версий много и мы о них писали - тут и глобальные переговоры с Россией о некой новой конфигурации отношений (включая членство Украины в НАТО и выполнение Минских соглашений) и, одновременно, борьба США с Газпромом за европейский рынок газа (педалирование темы "вторжения" препятствует договорённостям России с Европой о запуске Северного потока-2 и увеличении европейцами закупок газа по долгосрочным контрактам).

Но при любой из версий очевидно одно - страной, которая более всего страдает от раздуваемой Западом "фейковой войны" является Украина.

Именно из Украины из-за паники уходят деньги, страховщики повышают риски по авиа- и морским перевозкам.

И Запад дает понять, что он продолжит этим заниматься и дальше.

То есть, по сути, он ведёт информационную войну против Украины. И тема Минских соглашений в этой войне не единственная и, возможно, далеко не главная.

Как известно, после Майдана американцы очень плотно влияют на внутренние процессы в нашей стране.

Однако до сих пор этот контроль не является тотальным. Попытки выстроить полностью управляемую систему влияния через антикоррупционные органы и суды наталкивается на скрытое сопротивление украинской власти и элиты (как во времена Порошенко, так и во времена Зеленского). Украинские власти хотят и далее жить по принципу "Техас должны грабить техасцы". Классический пример - затягивание назначения директора САП.

Тем более что благоприятная конъюнктура экспорта позволяла Украине снизить зависимость от внешних кредитов.

Эта ситуация не очень нравилась "внешним управителям". Поэтому истерия вокруг "вторжения Путина" имеет еще одну вполне прикладную цель - сделать украинские власти более послушными к требованиям Вашингтона. Поскольку нынешняя ситуация делает Киев тотально зависимым от кредитных гарантий стран Запада.

И, судя по тому, что оборотов по "вторжению" они не сбавляют, цели этой кампании еще не достигнуты - ни глобальные, ни локальные по Украине. То есть все будет продолжаться.

Операция "Единение"

Украинская власть вполне в состоянии остановить этот информационный накат и успокоить панику. Но для этого нужно резко снизить градус вражды с Россией. И сделать несколько шагов, на которые Киев сейчас уже скорее всего физически неспособен.

Речь идет о двух основных моментах: гарантиях внеблоковости страны и выполнении Минских соглашений. Первое убедит Россию, что Украина не станет вступать во враждебные ей альянсы. Второе позволит закончить войну на Донбассе, из-за которой вся Украина живет как на пороховой бочке.

По обоим направлениям Украина идти навстречу отказывается. Хотя в НАТО ее все равно не принимают, а война отвлекает на себя большие ресурсы и отпугивает инвесторов.

Но власть в Украине сегодня построена на идеологической основе крайних националистов и радикальных западников, для которых оба пункта равносильны политическому самоуничтожению.

Поэтому никакой реальной деэскалации Киев провести не может. А значит, вынужден идти в фарватере западных нарративов о "вторжении" (хотя и пытается их периодически опровергать).

Не будучи в состоянии поменять эту ситуацию, Зеленский решил хотя бы заработать на этом очки для рейтинга. На день "вторжения" он учредил "День единения" - новый праздник, когда все должны петь гимн и ходить с флажками.

То есть как бы показывая национальный подъем перед лицом "агрессора".

Возглавил этот подъем сам Зеленский, который весь день в камуфляжной форме разъезжал по различным патриотическим мероприятиям. А по всем крупнейшим телеканалам транслировали "Марафон единства", запущенный Офисом президента.

Иными словами, "вторжение" Зеленский использовал для массированной пропаганды себя как "защитника нации". Таким образом, после всех попыток заявить, что опасности военного нападения нет, Офис президента перешел в новую парадигму: Путин хочет напасть, но боится главнокомандующего Зеленского.

Смена риторики была видна и сегодня, когда президент Украины во время "Марафона единства" заявил, что Россия на самом деле войск от границы не отвела. То есть Зеленский полностью повторил посылы американских чиновников.

А это значит, что нагнетание теперь будет идти не только со стороны Запада, но и по линии украинских властей, которые, похоже, поняли, как поднять на этом электоральные очки.

Впрочем, тут есть один важный нюанс. Электорат, который оценит "армовир" в исполнении Зе - это избиратели из лагеря "25%" Петра Порошенко. То есть президент загоняет себя сам из некогда огромной "объединительной" ниши на узкое поле, где "топчутся" Порошенко и другие подобные кандидаты.