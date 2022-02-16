Сегодня Путин снова не напал на Украину.

16-е февраля стало очередной датой, когда прогнозы американских и европейских СМИ о "вторжении" России провалились.

Причем на этот раз - провалились с треском. Потому что были поддержаны лидерами западных стран. А их медиа даже назначили точное время - три часа ночи.

О том, что атака начнется в ночь на 16-е, громогласно сообщили британские СМИ. А ранее эту дату называли американские и немецкие издания.

Затем ее подтвердил премьер Британии Борис Джонсон. А за пять часов до предполагаемого "вторжения" к нации по теме Украины обратился президент США Байден. Он конкретных дат не озвучивал, но на фоне всего остального казалось, что наступает "судная ночь" для Украины.

Тем более, что все последние дни шла форменная истерия - эвакуация иностранцев и целых посольств.

Впрочем, "Страна" предполагала, что нападения не будет. Но важнее другое - именно вчера информационное нагнетание со стороны Запада достигло, вероятно, своей кульминации, несмотря на то, что угрозу вторжения опровергали не только Россия, но и украинские власти.

Разобрались, зачем Запад пугал вторжением, что это вообще было и чего теперь ждать на виртуальных фронтах "вторжения России".

Как Путин не напал в ночь на среду

О том, что 16-го февраля Россия может пойти в атаку, на Западе сообщили еще на прошлой неделе.

Это было явно частью скоординированной кампании. Сначала медиа назвали "время Ч", а потом власти США начали срочную эвакуацию своих граждан и дипломатов.

Далее начался эффект домино: другие страны, в том числе очень далекие от Украины, вроде Ирака, Багам или Японии, начали спешно сокращать свое присутствие.

Логика их рассуждений, видимо, была такой: мы не знаем, кто на кого нападет. Но если американцы убегают, значит, затевается что-то нехорошее. На что, кстати, и был скорее всего расчет Соединенных Штатов.

Это вызвало глобальный шквал паники вокруг Украины. Под угрозой оказались авиационные и морские перевозки. И на этом фоне британские СМИ вчера поддали еще больше жару: заявили, что Россия нападет ровно в три часа ночи на 16-е февраля.

Учитывая контекст - повальное бегство из Украины зарубежных гостей во главе с американцами - информация о "нападении в три часа" ночи была воспринята максимально серьезно. Причем даже теми, кто не верил в планы России на кого-то нападать (эта часть украинцев ожидала неких провокаций для вовлечения РФ в войну).

Но ждали абсолютно все, кто следит за новостями. И вот, ничего не произошло, а ночь прошла абсолютно спокойно.

Почему не случилось "вторжения"?

Здесь главенствует три основных точки зрения.

Первая - западная. Там говорят уже, что даты "наступления" могут варьироваться, но войска РФ с границ пока не уходят, а значит, нападение может случиться в любой момент.

То есть, "загадочный" Путин специально путает Запад, перенося даты "вторжения" (так это подает британский таблоид The Sun, комментируя провал своего же прогноза).

Это значит, что кампания по "нападению Путина" будет продолжена, но теперь уже, что называется, с открытой датой. И, собственно, заявления запарных официальных лиц ровно об этом и говорит. Они, очевидно, и дальше намерены нагнетать панику вокруг Украины, несмотря на провал своих прежних прогнозов.

Вторая - российская. В Москве уже несколько месяцев говорят, что никакой операции против Украины не готовят. А вмешаться могут лишь если ВСУ пойдут в наступление на Донбассе.

Вчера, кстати, Россия начала отводить войска от своих юго-западных границ. Это была явная демонстрация, что никто нападать не собирается. После чего в Британии начался шквал публикаций о "вторжении в три часа ночи".

То есть цель этих публикаций была блокировать любые сигналы о разрядке и вернуть градус напряжения на прежний уровень или выше.

Третья - украинская. Она частично совпадает с российской: в Киеве давно говорят, что признаков создания атакующих группировок на территории РФ они не видят.

Но поддерживают и антироссийскую рамку, используя тему "вторжения" как способ заявить Западу о себе, выбить какие-то преференции, оружие и деньги.

Правда, пока Украина лишь теряет деньги на поддержание гривны в связи с паникой. Страны Запада уже заявили о выделении новых кредитов, но эти суммы не перекроют убытки от панического бегства инвесторов.

Если украинская и российская точки зрения обе выглядят как "оборонительные", то западная позиция - чисто наступательная. Именно за океаном и в Британии последовательно и по какому-то одному им понятному графику повышают градус напряженности.

И крайне интересно, зачем это делают.

Почему Запад нагнетает со "вторжением"?

После того, как сегодня Путин не напал, да и вообще ничего страшного не произошло, вся эта история все больше стала напоминать сугубо виртуальную.

"Страна" уже описывала разные сценарии того, что может произойти, включая военные. Но "казус 16 февраля" показал, что пока все движется по пути чисто информационного воздействия.

Понятно, что военного сценария исключить полностью нельзя. Но, похоже, сейчас ни одной стороне он не выгоден.

Россия рискует нарваться на крупные санкции. Украина - потерять новые территории, а затем погрузиться в политический хаос. Запад по той же причине может потерять контроль над Украиной - что в США будет воспринято как поражение Байдена и перечеркнет его политическую карьеру.

Резко против любых силовых решений и Европа, которая усиленно пытается разрулить конфликт путем челночной дипломатии между Россией и Украиной.

То есть можно на время отложить военные варианты и прикинуть, чего помогает добиться информационная истерия, которую Запад закручивает вокруг "вторжения России".

1. Фоновый шум для российско-американских переговоров по стратегической стабильности.

Шум этот нужен потому, что Москва хочет вести этот диалог максимально публично и в сжатые сроки. Конечная цель РФ - зафиксировать юридические гарантии Запада по вопросам натовских вооружений у российских границ. И отдельно - отказа брать Украину в Альянс.

Причем, судя по сигналам, США готовы такие обещания давать (не размещать ракеты в Украине, Польше и Румынии, не брать Украину в НАТО как минимум в ближайшее время). Но поскольку уровень доверия между сторонами околонулевой, Москва требует максимально публичных договоренностей и прозрачных формулировок.

Но такая транспарентность может обернуться огромной "зрадой" для Байдена в Америке. Поэтому всю эту историю и обставляют "борьбой с вторжением".

И если по итогу будут подписаны какие-то договоренности, то их подадут как спасение от войны в Европе (или вообще ядерного апокалипсиса, смотря куда дальше заведет западную информационную машину поднятие ставок).

Подыгрывает ли Москва этой стратегии, чтобы "прикрыть" Байдена - не совсем понятно.

С одной стороны, там открыто троллят США и Британию с их "датами вторжения". Но на общую медийную повестку Запада это не влияет. Поэтому не исключено, что в Кремле как минимум понимают, что происходят и готовы это терпеть ради возможности договориться по существу.

2. Интересно, что та же логика может сработать для Киева, с которого и должна вообще-то начаться деэскалация. Но для того, чтобы ее провести, страна должна понять, что стоит на пороге войны. И такое впечатление у жителей Украины на Западе усиленно создают.

Параллельно началась серьезная работа по лоббированию политической части "Минска-2", которую, судя по заявлениям канцлера Олафа Шольца, возглавила Германия.

По его словам, Украина обязалась внести на рассмотрение ближайшего заседания в Трехсторонней контактной группе законы по особому статусу и выборам. То есть то, чего с момента подписания "Минска-2" так и не сделала ни разу.

Посмотрим, внесет ли, но тема очевидно пришла в движение. И не исключено, что в той же плоскости находится вчерашнее признание Госдумой "ДНР" и "ЛНР".

Похоже, это намек, что если Киев не начнет работу по политической части "Минска", Путин утвердит решение Думы, и Украина утратит даже нынешние шансы реинтегрировать эти территории.

Причем там есть четкий маркер - ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, куда Ермак обязался вынести нужные законопроекты. Очередная встреча планировалась на 2 марта. Видимо, после этой даты и будет понятно, идет ли Киев на прогресс по Минским соглашениям (и работает ли угроза "вторжения" или надо еще поднять градус).

3. Война за европейский и мировой рынок газа.

Этот вопрос в контексте "вторжения" анализирует эксперт Игорь Димитриев.

Он пишет, что в основе нынешнего противостояния является борьба за новые правила игры на мировом газовом рынке, в которых активно участвует как Россия, так и с США. Причем у обоих противоположные подходы. Россия хочет закрепить свое положение на рынке Европы за счет долгосрочных контрактов на газ. В тоже время, американцы пытаются превратить мировой газовый рынок в объект глобальных финансовых спекуляций (подобно рынку нефти), а потому против долгосрочных контрактов и принуждают всех перейти на краткосрочные договора ("спотовый" рынок).

"У Штатов свои виды на газ: они хотят создать над этим рынком огромную финансовую спекулятивную надстройку, которая поглотит часть долларового пузыря, который угрожает американской экономике. Для этого расширяют долю сжиженного газа, а поставщиков трубопроводного газа вынуждают переходить с долгосрочных контрактов на рыночные механизмы продажи.

Россия занимает на рынке значительное место, но во время его обсуждения стороны решили использовать украинский фактор. А ещё есть Британия, которая с сателлитами занимает не последнее место на рынке газа, и которая, видимо, в свою очередь решила просто построить военно-санкционный барьер между Россией и Европой и использовать его в своих целях. Для этого они готовы устроить какую-то гуманитарную катастрофу типа как делали в Сирии, и сначала на это активно намекали. Но потом, не вписались в общий расклад", - пишет Димитриев.

Ключевой момент в данной ситуации - это торги вокруг запуска Северного потока-2 и увеличение поставок российского газа в Европу по долгосрочным контрактам. Россия ставит именно на них, предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке. И будут ниже еще долго. Потому что в мире (и особенно в Европе) нарастает дефицит газа из-за отказа от угольной электрогенерации. При том, что газ уже признан экологически чистым топливом и в ближайшие десятилетия на него "зеленые" ограничения распространяться не будут.

Поэтому Россия и предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину (через нее будут прокачиваться дополнительные объемы и после запуска Северного потока-2).

Американцы (а также англичане, связанные с добытчиками газа на Ближнем Востоке) заинтересованы сами заполнить дефицит газа, но, по описанным выше причинам, по краткосрочным контрактам.

И потому, чтоб перебить экономические аргументы России (выгода для европейцев), продвигают тему "вторжения России", пытаясь таким образом отговорить европейцев от заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" под лозунгом "избавления от зависимости от российского газа".

Именно поэтому они и накручивают ситуацию с "датами вторжения", чтоб не дать спасть напряжению в отношениях Европы и России (а в идеале и вообще спровоцировать реальную войну). В общем, торги идут очень большие и пока они не закончатся, тема с "вторжением" будет педалироваться и далее.

Для Украины с чисто экономической точки зрения, было бы выгодно, чтоб сработал именно российский сценарий поставок газа в Европу (увеличение по долгосрочным контрактам). Потому что именно в таком случае украинская труба не останется пустой даже после запуска Северного потока-2. Поэтому довольно удивительна радость некоторых украинских экспертов по поводу увеличения поставок американского сжиженного газа в Европу. Чем больше его там будет, тем меньше шансов на то, что украинская труба останется заполненной.

4. Загнать Украину под колпак

Наконец есть еще одна версия почему в США и Британии раскручивают истерию вокруг "войны с Россией".

И она касается конкретно Украины.

Как известно, после Майдана американцы очень плотно влияют на внутренние процессы в нашей стране.

Однако до сих пор этот контроль не является тотальным. Попытки выстроить полностью управляемую систему влияния через антикоррупционные органы и суды наталкивается на скрытое сопротивление украинской власти и элиты (как во времена Порошенко, так и во времена Зеленского). Украинские власти хотят и далее жить по принципу "Техас должны грабить техасцы". Классический пример - затягивание назначения директора САП.

Тем более, что благоприятная конъюнктура экспорта позволяла Украине снизить зависимость от внешних кредитов.

Эта ситуация не очень нравилась "внешним управителям". Поэтому истерия вокруг "вторжения Путина" имеет еще одну вполне прикладную цель - сделать украинские власти более послушными к требованиям Вашингтона.

Паника уже привела к тому, что обрушился украинский рынок евроооблигаций и наша страна уже не может занимать деньги на внешнем рынке кроме как у правительств других государств или же под их гарантии.

Кроме того, ограничения, которые ввели страховые компании на авиабилеты и морские перевозки в Украину, наносят сильный удар по экономике.

А учитывая, что Запад обороты по нагнетанию истерии сбавлять не намерен, ситуация будет только ухудшаться.

Поэтому можно констатировать, что чем бы не закончились глобальные торги Запада и России, главной проигравшей в них уже сейчас является украинская экономика.

В такой ситуации украинским властям было бы правильно приложить максимум усилий, чтоб сбить напряжение. В том числе - заявить о внеблоковом статусе (то есть об отказе от вступления НАТО, тем более, что альянс уже многократно заявил, что не намерен воевать за Украину и не собирается нашу страну принимать в свои ряды в ближайшее время). А также пойти на выполнение Минских соглашений для мирной реинтеграции Донбасса.

Однако пока трудно представить, чтоб украинские власти пошли бы по этому пути. Пока они идут совсем в ином направлении.