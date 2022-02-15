С пятницы Запад нагнетает слухи, что Россия нападет на Украину в среду 16 февраля. То есть уже завтра.

Войну в эту дату уже успели опровергнуть в Украине и России. Москва даже сделала ряд демонстративных действий, которые призваны были показать, что нападать не собирается.

Но буквально сегодня британские СМИ не просто "назначили" войну на завтра, но и указали конкретное время "вторжения" - три ночи по киевскому времени.

"Страна" разбиралась, начнутся ли этой ночью боевые действия.

Кто сообщал о "вторжении" 16 февраля

Эту дату ввели в оборот американские и европейские СМИ.

В минувшую пятницу американское издание Politico сообщило, что Байден озвучил 16 февраля во время переговоров с лидерами Евросоюза и НАТО. Причем президент якобы заявил, что нападение "неизбежно".

На среду "вторжение" назначил и немецкий журнал Spiegel. Он по сути подтвердил информацию Politico со стороны Германии, рассказав, что американцы обзванивали европейских союзников и сообщали, что 16 февраля может начаться война.

По данным "Шпигеля", в доказательство приводились данные разведки, но какие именно - еженедельник не уточнил.

К слову, именно после той пятницы десятки стран мира начали эвакуировать своих граждан из Украины, а некоторые - и дипломатические миссии.

При этом данные о "вторжении 16 февраля" власти США не подтверждали и не опровергали, заявляя, что атака может начаться со дня на день.

Но вчера премьер Британии Борис Джонсон уже официально сказал, что война с большой вероятностью начнется в течение 48 часов. Что как раз приходилось на 16-е февраля.

Это по сути было первым подтверждением даты, которое было высказано высокопоставленным представителем власти одной из ключевой западных стран.

Уже сегодня мысль Джонсона творчески развили два крупных британских таблоида - The Sun и Mirror. Они выпустили материалы, которые синхронно сообщили следующие шокирующие известия:

1. Вторжение начнется 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени.

2. В атаку пойдет почти 200-тысячная группировка.

3. Наступление планируется с юга, востока и севера (в том числе из Беларуси). Под удар попадает Киев.

4. Заявления российских властей о том, что они начали отведение войск от границ Украины, не соответствует действительности (к этому мы еще вернемся ниже).

Оба таблоида сослались на разведку и привели мнение российских властей, что все это фейк. Но общая подача материала была в стиле "катастрофа неминуема".

А The Sun даже опубликовал "карту наступления".

Как реагировали в Украине

Уже на следующий день после того, как указанная дата впервые всплыла в американских медиа, ее начали комментировать украинские власти.

Владимир Зеленский в субботу заявил, что доказательств нападения России в среду нет и он бы хотел их увидеть. Если вдуматься в эту фразу, то она в общем-то скандальная. Получается, что США не делятся доказательствами "вторжения" даже с той страной, которую якобы хотят спасти от нападения.

В понедельник после заседания СНБО его секретарь Данилов вновь заявил, что Украина не видит реальный угрозы наступления России в ближайшее время.

О том же заявил и министр обороны Резников.

Вечером понедельника опровергать американцев начал и глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. В эфире "Права на власть" он заявил, что нынешнего количества российских войск для атаки не хватит, поэтому "99,9% что послезавтра ничего не будет".

А Зеленский, на фоне таких оптимистических выводов, и очевидно, не веря в реальность "вторжения", решил на этом вторжении хорошенько "пропиариться".

И объявил 16 февраля Днем единения.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил он вечером, обращаясь к украинцам в своем новом видео.

Реакция России и отвод войск

В России еще на выходных отвергли намерения атаковать Украину вообще и в эту среду - в частности.

Спикер МИД РФ Мария Захарова призвала "относиться к этому ровно как к истерике. Какая цель у этой истерики - нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации".

По словам Захаровой, эта "провокация" легла на подготовленную почву украинского конфликта, которым "активно заправляют США".

Ближе к заявленной "дате вторжения" Россия сделала демонстративный ход - сегодня РФ начала отводить войска от украинских границ, заявив об окончании учений.

Это выглядело как демонстративный шаг, призванный подчеркнуть ложность американских данных. И отсутствие у РФ агрессивных намерений.

Россия также опубликовала видео, как уезжают танки с мест учений. Видимо, это также стало ответом на поток видео, который начал расходиться по телеграм-каналам о передвижениях российской техники вблизи украинских границ.

То есть войска не привозят, а увозят - этот вероятный посыл прозвучал сегодня.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Важно, что это заявление было не дежурным, а широко разошлось по мировым СМИ и вызвало одобрение даже в Украине. А в России представители МИД откровенно троллили американские СМИ, которые предсказывали вторжение и на 15 февраля, заявляя, что это "день позора американских СМИ".

Прокомментировал тему и Путин. Он заявил, что "военно-политическим руководством страны принято решение о частичном отводе войск". Но дальше, сказал президент, Россия будет действовать "по плану и по обстановке". То есть дал понять, что в случае чего все вернется назад.

Отметим, что именно после решений об отводе два британских таблоида вышли со статьями о "нападении в три часа ночи". Красной нитью там проводится мысль, что сегодняшние заявления России не соответствуют действительности.

The Sun заявил, что, отодвинув 10 тысяч военных, Москва оставляет границе 130 тысяч у себя на территории, 40 тысяч в Беларуси и 30 тысяч на Донбассе. А Mirror пишет, что во время отвода техники Россия оставила на местах машины для установки мин и развернула тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

То есть у обоих изданий видна попытка сбить успокаивающий эффект от заявлений минобороны РФ, на котором резко укрепились рубль и гривна.

К слову, представители НАТО, Британии и ряда других стран Запада публично подвергли сомнению сам факт отвода российских войск.

Так будет ли "вторжение" 16 февраля?

Пока все говорит за то, что никакой войны в среду не начнется. И очередная дата, озвученная западными СМИ, окажется ложной.

Во-первых, уже сами эти СМИ не так уверены в том, что это произойдет именно сейчас.

CNN вчера предположило, что из-за теплой погоды Путин может отказаться от планов наземной атаки. Мол, танки завязнут в грязи и не пройдут.

Такое озарение выглядело крайне странно: ведь то, что февраль в Украине будет аномально теплым, было известно сильно заранее. И вдвойне забавнее, что под этим предлогом "атаку Путина" западные медиа уже переносили - с января на середину февраля.

Теперь используется тот же аргумент, чтобы объяснить приближающийся провал очередной "даты вторжения".

Правда, что будут делать дальше - непонятно: земля уже вряд ли сильно замерзнет до весны. Но в случае CNN была сделана оговорка, что Россия может начать "наступление" с помощью ракет, артиллерии и авиации.

Во-вторых, прямо накануне даты "вторжения" Россия начала отводить войска от границ. А министр обороны Шойгу улетел в Сирию, что также похоже на сигнал о нереалистичности наступления этой ночью.

В-третьих, на этот и последующие дни в Киев собираются ездить западные политики, а значит их данные позволяют им не опасаться за свою безопасность.

В-четвертых, у чиновников США и Британии, похоже, уже есть новая концепция.

На все вопросы они отвечают теперь так: вторжение может начаться в любой момент.

"Мы подошли к тому моменту, когда вторжение может начаться в любой момент. Путь для дипломатии остается доступным. Но мы ясно видим перспективы на земле", - заявила первый замглавы пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

Какие еще сценарии у этого конфликта?

Если с датой 16 февраля все уже более-менее понятно, то как будут дальше развиваться события - вопрос непраздный.

"Страна" уже описывала основные сценарии того, что может произойти. Перечислим их кратко.

1. Информационная война без перехода в настоящую.

Вероятные цели - прикрытие реальных переговоров Запада с Россией, давление на Украину в этом же контексте (чтобы не противилась принятым по итогу решениям). Также еще одним вариантом здесь может быть давление на Россию, чтобы она была уступчивее в тех самых переговорах по стратегической стабильности.

2. Ограниченный военный конфликт (локализованный, к примеру, на Донбассе). Схема, которая имеет те же самые цели выхода на "большую сделку", только другими средствами.

3. Масштабная война на значительной территории Украины с целью ввести против Москвы тяжелые санкции и разорвать все ее связи с Евросоюзом.

Отметим, что против сценариев 2 и 3 активно выступает сама Украина, поскольку не хочет провоцировать Россию на войну. То есть реализовать это будет непросто.

А третий сценарий вообще чреват огромными политическими проблемами у Байдена, которого обвинят в проигрыше Путину, если Россия захватит Украину или значительную ее часть.

России также большая война с последующим санкциями очевидно не выгодна.

4. Сегодня нардеп Олег Волошин озвучил еще один вероятный сценарий. По его данным, в ближайшее время могут произойти провокации и силовые действия против антинационалистических сил в Киеве и других городах со стороны ультраправых группировок. Что, не исключено, и станет тем фактором, который в нынешней накаленной атмосфере может спровоцировать масштабный конфликт и вмешательство российских войск.

То есть, хотя угроза получить войну 16 февраля и минимальна, но в целом кризис далек от завершения.

Куда движется этот кризис?

Многие маркеры этого кризиса показала сегодняшняя встреча в Кремле президента Путина и канцлера Шольца.

Во-первых, видны существенные расхождения по вопросу переговоров о стратегической стабильности, вокруг которых и раскручивается тема "вторжения".

Например, о НАТО, которое не хочет давать юридических гарантий нерасширения, а также отката своей инфраструктуры на позиции 1997 года (то есть, до расширения на Восточную Европу).

Правда, Шольц заверил, что планов принимать в Альянс Украину нет. Но в целом понятно, что торги там тяжелые, поскольку Москва требует "бумажных" гарантий, а не словесных обещаний.

Во-вторых, собственно, вопрос Украины. Здесь есть позитивные сдвиги - по крайней мере, в риторике Запада.

Шольц сегодня снова очень четко повторил, что Украина должна и "твердо обещала" в кратчайшие сроки вынести на заседание ТКГ законопроекты по особому статусу Донбасса, изменениям в Конституцию и выборам в "ДНР"/"ЛНР".

То есть весь пакет "минских" законопроектов, которые Киев отказывался даже обсуждать все последние семь лет. И если Шольц действительно "прогнул" Зеленского и Ермака на эти шаги, то деэскалация станет гораздо ближе.

Но говорить об этом пока рано - сперва Киев должен сделать то, о чем сказал канцлер (на что надежды особо нет). Тем не менее, пожалуй, впервые за долгие годы представитель европейского страны Нормандского формата столь отчетливо заявил, что основные обязательства лежат на Украине. И даже перечислил, какие именно.

Такой результат стал возможен только ввиду нынешних военных угроз. Поэтому и обсуждается, среди прочих, версия давления на Киев по "Большой сделке" Запада с Россией.

К слову, еще одним элементом такого давления может стать история с признанием "ЛДНР" в России. Сегодня Госдума обратилась по этому поводу к Путину. Но на встрече с Шольцем он заявил, что пока сохраняются шансы на исполнение "Минска-2", признания не будет.

То есть, это такой способ ускорить Запад и Киев по Минским соглашениям. Хотя сработает ли он - непонятно. Ведь в Украине лишь вздохнут с облегчением, когда "Минск" будет похоронен в случае признания Россией "ЛДНР". Именно поэтому, как уже писала "Страна", такое признание не выглядит совершенно фантастическим вариантом.

В-третьих, на газовом фронте этой борьбы между Россией и Германией, похоже, есть понимание, что российский газ Берлину необходим в любом случае. И, хотя судьба "Северного потока-2" остается подвешенной, Шольц заявил, что немцы продолжат покупать газ по всем существующим трубопроводам.

Также канцлер не говорил, что Германия рассматривает остановку закупок газа в случае военной эскалации. И ничего не сказал по поводу того, что "СП-2" будет окончательно похоронен (хотя журналисты вызывали его на такой ответ).

Иными словами, в энергетике стороны намерены сотрудничать, и тема с "вторжением" этому пока не мешает. А Германия никакого желания отказываться от российского газа не выказывает. И этот фактор будет и дальше причиной умеренных позиций Германии (за что ее критикует Киев).

Вывод - локомотивы европейской экономики активно противятся эскалации и потенциальному разрыву отношений с РФ. И это на сегодня одна из главных причин, почему у всей это истории с "вторжением" есть шансы выйти на некое мирное и компромиссное решение.